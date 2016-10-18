Обама: санкції проти Росії повинні зберігатися до виконання "Мінська-2"

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці у Вашингтоні (трансляція прес-конференції велася на сайті Білого дому).

"Ми обговорили наше спільне занепокоєння ситуацією в Україні і важливість збереження санкцій, у тому числі санкцій ЄС, чинними до тих пір, поки Росія і Україна не виконають зобов'язання у відповідності з Мінськими угодами", - підкреслив Обама.

"Ми дипломатично налаштовані працювати з «нормандської групою» для того, щоб досягти цієї мети", - додав президент США.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 18 жовтня, перебуваючи з візитом в Норвегії, провів телефонну розмову в тристоронньому форматі за участю президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Сторони домовилися провести 19 жовтня в Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Путіна в переговорах в «нормандському форматі» у Берліні для того, щоб «звірити годинники». Але, за словами Пєскова, говорити про конкретні домовленості зарано.

Раніше повідомлялося, що США і Великобританія розглядають нові санкції проти режиму Асада і Росії за звірства в Алеппо.