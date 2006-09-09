Репресовані та члени УПА отримали путівки до санаторію

Чернівецька облдержадміністрація колишнім політв’язням, репресованим та членам УПА подарувала путівки на оздоровлення у санаторії „Говерла” у місті Моршин на загальну суму 29 тисяч гривень.

Кошти на це вже переказані на рахунок обласних товариств - Політв’язнів та репресованих і Товариства румунів – жертв тоталітарних репресій “Голгофа”, про що було повідомлено на зустрічі активістів товариства з губернатором Буковини Володимиром КУЛІШЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, крім цього на зустрічі, в якій взяли участь голова Чернівецької облради Іван ШИЛЕПНИЦЬКИЙ та секретар міськради Троян ЄРЕМІЧУК, також обговорено виконання в повному обсязі Закону України “Про реабілітацію”, надання в області воякам УПА статусу учасників національно-визвольних змагань, встановлення пам’ятних знаків жертвам сталінських репресій, упорядкування могил воїнів УПА, надання пільг, допомоги і безкоштовного лікування та оздоровлення.

Голови облдержадміністрації Володимир КУЛІШ, який вперше на своїй посаді зустрівся з членами товариств політв’язнів і репресованих, за підсумками зустрічі дав більше десяти доручень керівникам структурних підрозділів обласної та районних держадміністрацій і пообіцяв особисто проконтролювати хід їхнього виконання, адже, за його словами, “постійна увага до незахищених верств населення, а тим більше до колишніх політв’язнів, репресованих і жертв тоталітарного режиму – не просто щодений обов’язок влади, а своєрідна спокута перед цими людьми, що постраждали у боротьбі за волю України”.