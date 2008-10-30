Тимошенко виграла першу партію, але гра ще не закінчена?

Провал голосування про виділення коштів на виборів не означає відмову від їх проведення. Таку думку висловили політологи та політики в переданому УНІАН експерт-опитуванні «Центру досліджень політичних цінностей».

Центр звернувся до політичних експертів та політиків з запитанням: «Чи означає провал законопроекту по фінансуванню виборів відмову від ідеї їх проведення?»

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО, відповідаючи на запитання, висловив думку, що поки крапка в цій темі не поставлена. За його словами, це пов’язано з тим, що так чи інакше у Президента і далі залишається можливість “грати на проблемі розпуску Верховної Ради”.

“Немає коаліції – є можливість розпуску Ради. Як вирішити питання фінансування виборів? Я думаю, що над цим буде думати не лише Президент, але і Партія регіонів, яка зараз найбільш зацікавлена в проведенні дострокових виборів. Це лише закінчення першої партії. Гра ще не закінчена”, - зауважив В.ФЕСЕНКО.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО не думає, що не результативне голосування щодо виділення грошей на вибори це провал ідеї перевиборів. В.НЕБОЖЕНКО вважає, що є й інші варіанти фінансування виборчої кампанії. “Але це говорить про те, що частина політиків, які є попутниками (президента України Віктора) ЮЩЕНКА, бояться, що вони не попадуть в майбутні списки. Вони бояться, що вибори погано закінчаться для них”, - сказав він.

“За великим рахунком це перемога Юлії ТИМОШЕНКО, яка єдина публічно чинила опір виборам. Говорити про чиюсь поразку важко, тому що я не можу зрозуміти Партію регіонів, яка дуже хотіла цих виборів, і вона дійсно багато виграє від цих виборів. Але я розумію депутатів з «Нашої України», які підозрюють, що відсотків на 70 вони не опиняться в наступному передвиборному списку. Об`єктивно цей раунд виграла ТИМОШЕНКО”, - сказав він.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ наголосив, що провал голосування свідчить, що в грудні вибори вже не відбудуться. “Про це можна говорити впевнено. А щодо майбутнього, можливість проведення виборів в січні чи навіть навесні виглядає не такою вже і ймовірною. Прогнози вже не такі однозначні як це було тиждень-два тому”, - наголошує політолог. За його словами, ситуація надзвичайно динамічно змінюється. “І якщо буде втрачено контроль над фінансовим ринком в Україні і над промисловістю, і ми будемо мати як сніжний ком зростаюче погіршення економічної і соціальної ситуації, не виключено, що гостро постане питання про зміну уряду можливо на початку весни, або навіть ще взимку”, - наголошує політолог.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ висловив думку, що це не остаточна спроба провести фінансування виборів. “Буде спроба ще раз провести це голосування. Але в цьому випадку БЮТ отримує непогані пропагандистські козирі, оскільки може сказати, що за проведення виборів виступає Партія регіонів, частина «Нашої України» і Блок Литвина. Ось вам праобраз майбутньої коаліції в майбутньому парламенті. Думаю, що боротьба навколо питання триватиме”, - наголосив політолог.

Голова Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА», народний депутат від НУНС Олесь ДОНІЙ вважає. що В.ЮЩЕНКО отримав неочікуваний результат, коли Верховна Рада не проголосувала за виділення коштів на вибори. Пропрезидентські сили не дорахувалися очікуваних голосів. Він розповів, що у фракції НУ-НС до пропрезидентської частини експерти зараховували 42 депутатів, натомість проголосувало лише 35. В двох «союзницьких» фракціях – Партії регіонів та Блоці Литвина так само не відбулося консолідованого голосування: в Партії Регіонів не проголосувало 6 депутатів, а серед «литвинівців» - 3. “Це може означати, що почалася переорієнтація на більш перспективного кандидата в Президенти – Ю.ТИМОШЕНКО. Саме тому, В.ЮЩЕНКО не може так просто відмовитися від ідеї дострокових виборів. В такому випадку дрейф політиків до Ю.ТИМОШЕНКО посилиться. Тож очевидно, що епопея з достроковими виборами ще не завершена”, - каже депутат.