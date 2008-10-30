«Ура, товариші!» - Яценюк привітав ідею Герман і запропонував їй своє крісло

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликав ВР звільнити його з посади спікера і запропонував народному депутату України Ганні ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) зайняти цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як було оголошено про розгляд законопроекту про ратифікацію угоди між урядами України та Албанії про торговельно-економічне співробітництво, доповідати по якому мала заступник міністра економіки Наталя БОЙЦУН. Однак після оголошення доповіді, виявилося, що Н.БОЙЦУН відсутня у сесійній залі. Народні депутати були змушені кілька хвилин чекати доповідача.

У цей час на трибуну парламенту вийшла Г.ГЕРМАН і звернулася до присутніх: «Понад 400 депутатів чекають одного клерка лише тому, що голова парламенту не може забезпечити нормальний процес роботи, і що Кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент... Це є ганебно!». Вона додала, що у зв’язку з цим варто «ще раз серйозно подумати про зміну нашого керівника парламенту».

Відразу після цієї заяви А.ЯЦЕНЮК сказав: «Ура, товариші!» Він зазначив, що підтримує ідею Г.ГЕРМАН і запропонував їй як народному депутатові внести проект постанови і «домовитись із своєю фракцією, з якою я не можу домовитись вже місяць – звільнить накінець-то цього голову парламенту».

«Ви можете посісти це місце! Ви наведете порядок!» - сказав А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до Г.ГЕРМАН.

Після цього в урядову ложу парламенту прийшла Н.БОЙЦУН. Голова Верховної Ради зробив їй зауваження з приводу того, що вона як державний службовець не виконує своїх обов’язків і невчасно з’являється для доповіді парламенту. У відповідь Н.БОЙЦУН зазначила, що установа, в якій вона працює, розташована на Львівській площі Києва, і щойно вона одержала інформацію про доповідь у парламенті, відразу ж прибула до Верховної Ради. Вона вибачилася за запізнення і зазначила, що державні службовці з повагою ставляться до Верховної Ради України.

*** Ратифікаційні питання стояли у порядку денному ВР після розгляду ряду законопроектів. Але, оскільки жоден із законопроектів не розглядався, то спочатку було вирішено розглядати ратифікаційні документи.

Як повідомляв УНІАН, після того, як блок НУ-НС вийшов із демократичної коаліції і вона припинила своє існування, А.ЯЦЕНЮК 17 вересня подав заяву про відставку з посади голови Верховної Ради України.