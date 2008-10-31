Ющенко сьогодні поговорить з Богатирьовою про корупцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні проведе засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на засіданні РНБО розглядатимуться два питання: про стан протидії корупції в Україні, а також про боротьбу з контрабандою і порушеннями митних правил, координацію правоохоронних органів у цій сфері та персональну відповідальність посадових осіб.

Також сьогодні Президент України зустрінеться з прем`єр-міністром Бельгії Івом ЛЕТЕРМОМ.

На зустрічі обговорюватимуться актуальні питання двостороннього співробітництва у політичній, економічній та гуманітарній сферах, аспекти міжнародної тематики тощо. Зокрема, йтиметься про підтримку бельгійською стороною євроатлантичних та європейських прагнень України.

Глава Української держави порушить також питання щодо необхідності дотримання Бельгією положень Угоди про лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС.

Окрім того, Президент України планує порушити питання щодо підтримки Бельгією зусиль України з міжнародного визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу.