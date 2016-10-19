В переговорах у "Нормандському форматі" зроблено перерву

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомили в колах, наближених до переговорів. Після перерви вони будуть продовжені.

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Наразі часові рамки завершення переговорів не відомі, як і не відомі причини перерви.

Як повідомлялося раніше, у Берліні в середу із 19:30 за київським часомтривають переговори у "Нормандському форматі" на рівні глав держав, в яких беруть участь президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель.