Рада розглядає проект бюджету-2017 (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, до сесійної зали парламенту прибули члени Кабінету міністрів.

Кабмін подав документ до Ради 15 вересня. Сьогодні у Раді кінцевий термін розгляду проекту держбюджету у першому читанні.

За місяць нардепи вже подали 1165 поправок до законопроекту, зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк.

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Як повідомлялось, сьогодні Верховна Рада та семй польщі прийняли спільну декларацію про активізацію безпристраного розслідування деякий історичних питань.