Рада розглядає проект бюджету-2017 (подію завершено)
16:07, 20 жовтня 2016Політика
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Сьогодні Верховна Рада України у першому читанні розглядатиме законопроект про державний бюджет України на 2017 рік та законопроект про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо реалізації рекомендацій місії Європейського парламенту.
Сьогодні ВР розглядатиме проект держбюджету / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, до сесійної зали парламенту прибули члени Кабінету міністрів.
Кабмін подав документ до Ради 15 вересня. Сьогодні у Раді кінцевий термін розгляду проекту держбюджету у першому читанні.
За місяць нардепи вже подали 1165 поправок до законопроекту, зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк.
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Як повідомлялось, сьогодні Верховна Рада та семй польщі прийняли спільну декларацію про активізацію безпристраного розслідування деякий історичних питань.
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