БЮТ хоче контролювати діяльність Нацбанку

Фракція Блоку Юлії Тимошенко ініціює створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з контролю за діяльністю Національного банку України.

Про це йдеться у коментарі народного депутата від БЮТ Антоніни БОЛЮРИ, переданий агентству УНІАН прес-службою парламентської фракції БЮТ.

На думку А.БОЛЮРИ, немає підстав говорити про те, що причиною різкого знецінення гривні по відношенню до іноземних валют є світова фінансова криза, оскільки Україна ще не достатньо інтегрована у світову фінансову систему. «Головною причиною таких високих темпів падіння гривні є неефективна, непрозора та позбавлена системного підходу діяльність Національного банку України», - переконана депутат.

Як зазначила А.БОЛЮРА, "виникає питання: дії НБУ, які спровокували ажіотаж біля пунктів обміну валют, – це наслідки непрофесійності діяльності, чи чітко сплановані корупційні дії?".

«Національний банк України, – заявила депутат, – сьогодні наділений надзвичайними повноваженнями, яких немає жоден центральний банк в інших країнах світу. Відповідно до положень Конституції України: НБУ забезпечує стабільність грошової одиниці, на свій розсуд визначає грошово-кредитну і валютно-курсову політику. При цьому НБУ, у порівнянні з такими ж установами в інших державах, є найбільш закритим органом. Відповідно до Конституції України, уряду заборонено втручатися у діяльність Нацбанку та впливати на політику, яку проводить НБУ. Водночас, вся відповідальність за стан економіки і добробут населення несуть уряд і парламент».

«За таких умов, – наголосила А.БОЛЮРА, – є цілком зрозумілим, що пропозиції Нацбанку, які називаються «комплексом системних рішень для стримування зростання цін в Україні» зводяться до загальних, декларативних фраз та закликів підвищити рівень життя населення і намаганням перекласти всю відповідальність на уряд України. У своєму документі НБУ закликає уряд вжити всіх заходів та вгамувати коливання цін. Хіба можливо при валютно-курсовій політиці, яку проводить НБУ, вгамувати зростання цін? Адже всі, хто виробляє в Україні та реалізовує продукцію, при формуванні ціни на неї, орієнтуються на курс долара і закладають у цю ціну випереджуюче зростання курсу іноземних валют».

А.БОЛЮРА також зауважила, що нині неможливо прорахувати всю шкоду, яку завдає Нацбанк, підприємствам і населенню.

«З огляду на це у Верховній Раді України необхідно терміново заслухати звіт голови НБУ. Наступне, що вкрай необхідно зробити – це створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України, яка буде працювати протягом всього кризового періоду. В обов’язки такої комісії повинне входити ретельне відстежування діяльності Нацбанку України, контроль за чітким дотриманням ним конституційних та законодавчих норм з метою підвищення його ефективності та забезпечення його прозорої діяльності», - наголосила А.БОЛЮРА.