Тимошенко не прийшла ні в Раду, ні на РНБО

На засіданні Ради національної безпеки та оборони відсутні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи засідання РНБО, Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що спікер звернувся з проханням щодо своєї відсутності та відсутності прем’єр-міністра у зв’язку із розглядом у парламенті антикризового законопроекту.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні на засіданні РНБО розглядатимуться питання про стан протидії корупції в Україні, а також про боротьбу з контрабандою і порушеннями митних правил, координацію правоохоронних органів у цій сфері та персональну відповідальність посадових осіб.

Однак Юлії ТИМОШЕНКО у Верховній Раді поки немає. Арсеній ЯЦЕНЮК веде засідання: депутати розглядають поправки до антиккризового законопроекту, прийнятого у першому читанні.