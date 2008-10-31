Профспілки знають, на що варто витратити гроші МВФ

Кращим використанням коштів Міжнародного валютного фонду було би створення нових робочих місць.

Про це у коментарі УНІАН заявив голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК.

При цьому він нагадав, що “фактично всі політичні сили - і ті, які були і є при владі, і ті, які зараз в опозиції - обіцяли народу створення нових робочих місць, аж до цілого мільйона, проте ці зобов`язання залишилися порожніми словами”.

За словами М.ЯКІБЧУКА, на жаль, уряд “дуже вузько” розуміє, що таке соціальний захист, адже, за його версією, це - звичайна роздача грошей, що, кінець кінцем, перетворюється на інфляцію і б`є по кишені пересічних громадян.

“Нам же потрібні інвестиції в українську економіку у вигляді цільових державних програм. Таким чином, ми не просто дамо людям високі зарплати, але й піднімемо конкурентоспроможність української економіки, запобігши, по суті, й інфляції”, - переконаний профспілковий лідер.

Зокрема він вважає, що, отримавши ресурси МВФ, уряд повинен спрямувати частину бюджетних коштів, які мали би піти на підтримку курсу гривні, саме на створення робочих місць, але політики, на думку М.ЯКІБЧУКА, поки що замість того, щоб турбуватися про людей праці, думають лише про те, як виграти наступні вибори або як захистити інтереси великих олігархічних груп.

У контексті виділення кредиту МВФ М.ЯКІБЧУК наголосив на потребі посиленого контролю за використанням цих коштів, нагадавши, що на початку 1990-х років, коли державні гарантії на зовнішні позики роздавалися «направо і наліво», багато хто встиг “нагріти кишені”.

«Отримані тоді гроші зникли, ми з вами до сих пір повертаємо борги, а деякі з тих ділків досі сидять у парламенті, прикриваючись депутатською недоторканністю", - заявив профспілковий лідер.