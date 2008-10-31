В Україні з'явилися ще 4 політичні партії

Міністерством юстиції зареєстровано 4 політичні партії: Громадянська партія України, політична партія „Єдина Країна”, політична партія „Авангард”, політична партія Громадянський рух України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, реєстрація Громадянської партії України здійснена на підставі рішення Установчого з`їзду, що відбувся 7 червня 2008 року. Згідно з інформацією, наданою Мін‘юсту, головою партії обрано Максима КАТУНІНА (1982 р.н., тимчасово не працює).

Політичну партію „Єдина Країна” зареєстровано на підставі рішення Установчих зборів, які відбулися 30 червня 2008 року. Головою партії обрано Ігоря ЦИРКІНА (1974 р.н., директор ЗАТ «Алєф Капітал»).

Політична партія „Авангард” зареєстрована на підставі рішення Установчого з`їзду від 28 червня 2008 року. Згідно з інформацією, надісланою до Мін‘юсту, головою партії обрано Максима КОВАЛЕНКА (1980 р.н., керівник Консультативного центру).

Реєстрацію політичної партії Громадянський рух України здійснено на підставі рішення Установчого з`їзду від 31 травня 2008 року. Головою партії став Олександр ТАРАСЮК (1962 р.н., заступник директора ТОВ «БК Юстас»).

До Реєстру політичних партій внесено записи про реєстрацію вказаних політичних партій. Партіям видано свідоцтва про реєстрацію.

Станом на 31 жовтня 2008 року в Україні зареєстровано 158 політичних партій.