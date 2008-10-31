Янукович приєднається в телевізорі до Ющенка і Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович має намір прийти на спецвипуск програми «Свобода на Інтері», який відбудеться о 21.30 31 жовтня в ефірі телеканалу «Інтер». Про це «Телекритиці» повідомила прес-служба «Інтера».

Раніше джерела «ТК» повідомляли, що лідер опозиції навряд чи готовий узяти участь у програмі, оскільки зараз хворіє на застуду.

Нагадаємо, програма буде присвячена фінансовій кризі в Україні та баченню шляхів виходу з неї, які є у кожного з ключових гравців вітчизняної політики. У студії дискутуватимуть Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Володимир Стельмах, керівники провідних українських банків, представники економічного блоку уряду та лідери парламентських фракцій.