Янукович приєднається в телевізорі до Ющенка і Тимошенко
17:41, 31 жовтня 2008Політика
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Говоритимуть про кризу
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович має намір прийти на спецвипуск програми «Свобода на Інтері», який відбудеться о 21.30 31 жовтня в ефірі телеканалу «Інтер». Про це «Телекритиці» повідомила прес-служба «Інтера».
Раніше джерела «ТК» повідомляли, що лідер опозиції навряд чи готовий узяти участь у програмі, оскільки зараз хворіє на застуду.
Нагадаємо, програма буде присвячена фінансовій кризі в Україні та баченню шляхів виходу з неї, які є у кожного з ключових гравців вітчизняної політики. У студії дискутуватимуть Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Володимир Стельмах, керівники провідних українських банків, представники економічного блоку уряду та лідери парламентських фракцій.
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