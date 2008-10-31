ВР не підтримала фінансування дострокових парламентських виборів

Верховна Рада України не підтримала поправку народного депутата України Ксенії ЛЯПІНОЇ (фракція НУ-НС) до законопроекту «Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо фінансування дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 189 (при необхідних 226 – УНІАН) із 363 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень частина депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” висловила пропозицію врахувати в антикризовому законі пропозицію щодо виділення коштів на фінансування дострокових виборів до Верховної Ради.

У відповідь народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко заблокували трибуну і президію парламенту на знак протесту проти розгляду цієї поправки.