У Радфеді Росії розповіли, чому Путін анексував Крим

Про це спікер Ради Федерації Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила в інтерв'ю швейцарській газеті Tages Anzeiger, передає РБК.

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"В той час Україна вже чітко заявила, що хоче приєднатися до НАТО. Альянс зі свого боку не дистанціювався від цього наміру і не дав нам (Росії — Ред.) ніяких гарантій, що Україна залишиться позаблоковою державою", - розповіла вона.

"Протягом кількох місяців кораблі НАТО опинилися б перед нашим портом у Севастополі. Цього Росія не могла допустити", — наголосила спікер Радфеду.

Раніше військовий прокурор Руслан Кравченко назвав війська Російської Федерації, які брали участь у захопленні Криму, і розповів про підготовку "зелених чоловічків", техніки.

Нагадаємо, Рада визначила дату початку тимчасової окупації Криму. Законом у Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" встановлено, що датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.