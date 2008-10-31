Ющенко, Тимошенко, Яценюк, Янукович беруть участь у телевізійному ток-шоу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає сьогоднішнє ухвалення Верховною Радою антикризового закону.

Як передає кореспондент УНІАН, це він заявив сьогодні у спеціальному випуску програми «Свобода на Інтері».

Президент підкреслив, що закон дає „багато чітких і ясних дій, починаючи з сьогоднішнього дня, починаючи з міністра фінансів, і для голови Національного банку, і для багатьох учасників, дії яких є важливими з точки зору подолання кризи”.

Як заявив глава держави, “криза боїться професійних дій, боїться чітких дій влади, боїться згуртованої політики”.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні потрібно говорити про національний план дій виходу з кризи. За його словами, кожна державна установа має чітко знати, що вона їй робити: „Кожна інституція працює в межах своїх компетенції, але керується загальною стратегією”.

Президент привітав ідею зібрання керівництва країни в одній аудиторії для обговорення заходів для розв’язання кризи. Він закликав обговорити цю проблему без її політизації.

У студії на програмі присутні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ, міністри, лідери парламентських фракцій, народні депутати.