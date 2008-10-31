Азаров: перші кошти до стабфонду надійдуть невідомо коли

Народний депутат України, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ вважає неефективними джерела наповнення стабілізаційного фонду, створення якого передбачено в прийнятому сьогодні законі про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи.

Про це він заявив сьогодні в програмі «Свобода на Інтері».

«Перші кошти в стабфонд надійдуть невідомо коли, тому що там основним джерелом доходу закладені надходження від приватизації», - сказав М.АЗАРОВ. «Ми переконували, що потрібно закласти реальні кошти… Ні, проголосували абсолютно порожню норму», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, Верховна Рада України прийняла антикризовий закон, яким передбачено створення стабілізаційного фонду, кошти якого, в основному, повинні використовуватися для рекапіталізації комерційних банків та підтримання стратегічних галузей економіки. Основним джерелом надходження до стабфонду в 2008 та 2009 роках передбачені кошти від приватизації.

Партія регіонів України ще 23 вересня виступила з пропозицію створення стабілізаційного фонду, джерелом наповнення якого б стали залишки на єдиному казначейському рахунку уряду, які на той час сягали близько 20 млрд. грн.