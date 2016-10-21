Військовому прокурору сил АТО Кулику пред’явлено обвинувачення: справа за судом

Як повідомляє прес-служба відомтсва, його звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України («Незаконне збагачення»).

Так, у найкоротший термін обвинувальний акт буде переданий до суду для розгляду по суті.

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У разі визнання судом провини військового прокурора сил АТО йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ почало розслідування фактів можливого незаконного збагачення військового прокурора сил АТО Кулика 25 грудня 2015 року.

Досудове розслідування встановило, що протягом 2011-2016 років Кулик придбав у власність ряд цінних об'єктів нерухомого майна та автомобілів, вартість яких значно перевищувала його офіційний дохід. Право власності в переважній більшості оформлено на близьких людей.

Солом'янський райсуд 1 липня на час розслідування справи наклав арешт на майно Кулика: 2 автомобіля, 3 квартири, 2 паркомісця, 1 нежитлове приміщення (тераса) та земельну ділянку. Захист Кулика заявив, що арештоване майно належало колишній дружині Кулика і було набуте до того, як він обійняв посаду військового прокурора.

16 серпня Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу адвокатів Кулика на рішення суду першої інстанції про арешт його майна. Прокурори відзначали, що постанова про арешт майна є тимчасовою санкцією для запобігання відчуженню майна.

Також прокурори пред'явили докази того, що Кулик і його колишня дружина, незважаючи на офіційне розлучення, вели спільне господарство і спільно розпоряджалися майном.