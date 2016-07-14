НАБУ опублікувало записи розмов, в яких прокурор Кулик просить "прикрасити" свою особисту справу

На оприлюднених у Facebook записах Кулик просить ряд посадовців посприяти залученню до його особистої справи "резонансних та значущих справ", які він нібито врегулював, "для краси".

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура проводить службову перевірку щодо Кулика, проти якого відкрито кримінальне провадження за підозрою у незаконному збагаченні.

Нагадаємо, 29 червня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Кулика. Того ж дня детективи вручили Кулику письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення).

1 липня Солом'янський районний суд Києва заарештував на час досудового розслідування два автомобілі, три квартири, земельну ділянку, два паркомісця, одне нежитлове приміщення і низку банківських рахунків, якими володіє Кулик.

4 липня Солом'янський райсуд за клопотанням НАБУ відсторонив Кулика від виконання службових обов'язків на 2 місяці. Того ж дня суд обрав для Кулика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Водночас сьогодні, 13 липня, Апеляційний суд Києва поновив Кулика на посаді прокурора сил АТО.