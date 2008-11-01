Литвин прикинув, що БЮТ через пару місяців сам запросить виборів

Якщо дострокові вибори до парламенту не відбудуться до кінця року, то їх противники ініціюватимуть їх в січні-лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.

Він підкреслив: «якщо вони (дострокові вибори до ВР- УНІАН) не відбудуться до кінця цього року у зв’язку зі спротивом, який чиниться, то на початку лютого або після Водохреща ті, хто чинять опір проведенню виборів, вони будуть виступати найбільшими прихильниками проведення виборів».

За словами В.ЛИТВИНА, це буде пов’язано з тим, що наступить період, «коли Україна впаде на дно». В.ЛИТВИН додав, що буде намагання нинішніх противників виборів «задіяти відомий нам принцип – вибори все спишуть».

Він наголосив, що у випадку, коли дострокові вибори відбуватимуться, то необхідно «максимально їх стиснути в термінах». За його словами, доцільно навіть було б затвердити календарний план їх проведення, передбачивши навіть час для формування влади після них. «Часу на розхитування ми не маємо», - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, вчорашнє голосування за антикризовий закон не є свідченням того, що виникає нова коаліція за участю фракції Блоку Литвина. За його словами, в такому випадку можна було б після кожного голосування БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина говорити про відновлення чи створення нової коаліції.

Він наголосив, що саме фракція Блоку Литвина «не дала цій коаліції вмерти відразу після її народження, бо вони зробили одну для себе добру справу – розподілили посади і все, що ділиться, а далі вони практично жодного рішення самостійно не прийняли». В.ЛИТВИН додав, що 80% рішень були проголосовані коаліцією за участю фракції Блоку Литвина.