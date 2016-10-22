У Росії запевняють, що зацікавлені в єдиній Україні у міжнародно визнаних кордонах

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських пропагандистких каналів у суботу, 22 жовтня.

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"Всі зацікавлені в тому, щоб так чи інакше Мінські домовленості не залишилися порожній папером. А Росія зацікавлена, тому що, як неодноразово говорив президент Путін, ми хочемо стабільної і процвітаючої, дружньої, передбачуваної України, тому що народи наших двох країн, що б не було, близькі. Росія дійсно зацікавлена у спокійній єдиній Україні", - сказав він.

На уточнювальне запитання "У міжнародно визнаних кордонах?" Пєсков відповів: "Безумовно. Зацікавлені всі".

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Росія не згодна з поверненням окупованого Дебальцеве під контроль України, робота з цього питання буде продовжуватися на рівні міністрів і помічників.