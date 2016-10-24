Викриття "газової схеми" Онищенка: в аеропорту співробітники СБУ запросили "на бесіду" адвоката нардепа-втікача

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook його колега Наталія Пліса.

"Тільки що на прильоті в аеропорту "Бориспіль", поки що без пояснення конкретних причин, силами СБУ був затриманий адвокат А. Циганков", - йдеться в повідомленні.

За її словами, співробітники СБУ попросили проїхати з ними на Аскольдів провулок.

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"Вразила кількість народу - чоловік десять... Керівник "РАМК" адвоката П. Рябенко повідомлено, виїжджає. Я теж їду туди", - додала вона.

Колега Циганкова вважає, що це пов'язано з його професійною діяльністю.

"Всім, хто відгукнувся з пропозицією про допомогу – велике спасибі. Добилися розуміння ситуації, правда немає необхідності під'їжджати. Думаю, години через 2-3 всім відповім на питання. Про затримання поки не йдеться. В рамках порушеної кримінальної виробництва будуть проведені процесуальні дії в присутності представника "РАМК", - зазначила Пліса.

Речник СБУ Олена Гітлянська повідомила в ефірі каналу "112 Україна", коментуючи інформацію щодо нібито затримання Циганкова співробітниками спецслужби в аеропорту "Бориспіль".

"Його ніхто не затримував. Він добровільно погодився поспілкуватися зі співробітниками Служби безпеки. Зараз він спілкується, і коли цей процес завершиться, ми зможемо сказати ширше про це", - зауважила вона.

На уточнення, з якого приводу Циганкова зупинили для спілкування, у якому статусі і де він зараз перебуває, Гітлянська зазначила, що жодного "статусу" він не має, оскільки "сам запропонував таку бесіду".

"Зараз іде таке спілкування. Тому говорити про деталі ми не можемо, тому що зараз цей процес якраз триває", - зазначила речниця.

Як повідомлялося, влітку НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка завдала державі збитків у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування".

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі в розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко. 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенко.

Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. НАБУ двічі викликало його на допит у якості підозрюваного, однак він жодного разу не з'явився.

9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. 10 серпня Онищенка оголошено у всеукраїнський розшук.