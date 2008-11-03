Посол США не чекає Лазаренка в Україні найближчим часом

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що колишній прем`єр-міністр України Павло ЛАЗАРЕНКО найближчим часом не повернеться в Україну.

Таку думку він висловив в інтерв`ю «Газете 24», опублікованому сьогодні.

«Я не чекаю, що пан ЛАЗАРЕНКО з`явиться в Україні найближчим часом», - сказав посол.

Він нагадав, що П.ЛАЗАРЕНКА було засуджено у США за 15 звинуваченнями, сім з яких переглянули та зняли. Водночас В.ТЕЙЛОР наголосив, що вісім звинувачень, які стосуються відмивання грошей, залишилися в силі.

«За цими звинуваченнями його визнано винним, і він отримав термін ув’язнення дев`ять років. Чотири роки він уже відсидів. В останньому раунді розгляду цієї справи суддя ухвалив, що має бути ще один перегляд справи. У судді є запитання з приводу терміну, який залишилося відсидіти ЛАЗАРЕНКОВІ», - сказав В.ТЕЙЛОР.

***П.ЛАЗАРЕНКА в серпні 2006 року каліфорнійський суд засудив до 9 років ув’язнення за відмивання грошей та інші злочини.