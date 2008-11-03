Симоненко придумав, як відзначити річницю Жовтневої революції

7 листопада Комуністична партія України розпочинає по всій Україні проведення масових акцій, спрямованих проти політики Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

Як пояснив П.СИМОНЕНКО, головною причиною ініціювання даних заходів протесту є ухвалення Верховною Радою поданих Президентом антикризових заходів «на догоду олігархічним колам, керівництву Міжнародного валютного фонду і транснаціональним корпораціям». Ці заходи, на думку політика, загублять українську економіку, національного виробника і боляче вдарять по простих громадянах.

«7 листопада ми розпочинаємо по всій Україні масові акції протесту під гаслом «Геть Ющенка й олігархів. Трудівникам – гідне життя», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він також висловив переконання, що складана ситуація в країні повинна спонукати всі здорові політичні сили приєднатися до акції комуністів.