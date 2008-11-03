Ющенко пояснив, чому НУ-НС не хоче повертатися до коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що політична криза в Україні має бути вирішена через дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив журналістам під час брифінгу у м. Вижниця Чернівецької області.

Говорячи про можливість відновлення демократичної коаліції, Президент зазначив, що це питання полягає «виключно у довірі до прем’єр-міністра».

За словами В.ЮЩЕНКА, він не знаю жодної політичної сили в парламенті, окрім БЮТ, яка сьогодні могла б підтримати чинного прем’єра.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Президент не має повноважень формувати коаліцію, адже це повинні роботи лише ті політичні сили, які представлені у парламенті.

«Я переконаний - якби прем’єр-міністр по відношенню до цієї коаліції вела себе чесно, не вела закулісних переговорів, не брала консультацій, як розгортати курс України в другу сторону, ця коаліція працювала б ще тривалий час», - сказав глава держави.

На його думку, саме через відсутність довіри до БЮТ у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» «немає бажання повертатися в коаліцію».

Водночас глава держави не сказав, чи наполягатиме на даті проведення дострокових виборів 14 грудня.

«Я призупинив свій указ про проведення дострокових виборів, щоб дати можливість парламенту здійснити всі необхідні механізми для цього, - зауважив В.ЮЩЕНКО. - Однак ви бачите, яка сьогодні ситуація, коли лише для прийняття порядку денного треба тратити цілий день. Людям дуже дорого обходиться такий недієздатний парламент, і проблему вирішення цієї кризи я вже назвав».