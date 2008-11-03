Стельмаха не зачіпатимуть

У Секретаріаті Президента України вважають недоцільними на даному етапі кадрові зміни в керівництві Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на прес-конференції.

За його словами, на сьогодні є очевидними певні помилки Нацбанку, але зміна його керівництва в сьогоднішніх умовах матиме негативний вплив.