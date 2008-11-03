Новий президент США не змінить політику щодо України

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що результати президентських виборів у США не вплинуть на подальші українсько-американські відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів.

«Думаю, що не вплинуть, тому що обидва кандидати дуже чітко заявили, що Україна залишається пріоритетною країною Центральноєвропейського регіону», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також висловив сподівання, що жоден з кандидатів не змінить стратегічну лінію США останнього періоду на розвиток стратегічного партнерства з Україною.