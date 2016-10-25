НАЗК: 4 партії отримали за півроку понад 141 мільйонів гривень держфінансування

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції на своїй сторінці у Facebook.

Так, станом на 24 жовтня державне фінансування отримали: «Народний фронт» - 50 млн 272 тис. грн, «Блок Петра Порошенка» - 49 млн 543 тис. грн, «Самопоміч» - 24 млн 923 тис. грн, Радикальна партія Олега Ляшка - 16 млн 907 тис. грн.

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«ВО «Батьківщина» не отримала коштів унаслідок того, що, відповідно до вимог чинного законодавства, не подала пакет документів вчасно. Після отримання повного пакету документів рішення про надання фінансування буде розглянуто на засіданні НАЗК. Ще одна парламентська партія - «Опозиційний блок» - відмовилася від держфінансування», - інформують у Нацагентстві.

Відповідно до закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання політичній корупції", політичні партії почали отримувати державне фінансування статутної діяльності, починаючи з 2016 року.

Згідно з законодавством, щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій становить: (1218 х 0,02) х 16 052 228 = 391 032 200 тис. грн, де:

1218 грн – мінімальна заробітна плата, встановлена на 1 січня 2015 року законом України «Про державний бюджет України на 2015 рік»;

0,02 – коефіцієнт, визначений у законі;

16052228 – загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.