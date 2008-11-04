У Криму відзначать День російської єдності

4 листопада – в День російської народної єдності – в Сімферополі ряд громадсько-політичних сил проведе «Російський марш».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Російської громади Криму.

Як зазначили в організації, історія Дня російської народної єдності сягає корінням 4 листопада 1612 року. «Саме цього дня, після довгих років Смути, воїни російського ополчення на чолі з Кузьмою Мініним і Дмитром Пожарським звільнили Москву від польських загарбників. На Соборі, за промислом Божім, всенародним голосуванням російським царем було обрано Михайла Романова. Ця святкова дата відзначалася до 1917 року, - говориться в повідомленні. - Кілька років тому, завдяки клопотанню Російської православної церкви, свято як державне було відновлене на території Російської Федерації».

Активісти Російської громади Криму і Кримської організації партії «Російський блок» проведуть молебень в храмі Петра і Павла, після чого пройдуть Сімферополем маршем до заставного каменя пам`ятника Катерині II, поряд з ним буде організовано мітинг, приурочений до Дня народної єдності й присвячений захисту прав російського населення Криму. «Після завершення мітингу буде проведено імпровізоване дійство, що демонструватиме ставлення російського населення до української держави і українських чиновників», - говориться в повідомленні.

«Всі наші заходи заявлені і проходитимуть відповідно до чинного законодавства», - додали організатори акції.

«Російський марш» завтра ряд сил планують провести і в Севастополі. Заборонити севастопольський марш від влади і правоохоронців днями зажадали активісти громадської організації «Молодіжний Союз «Наша Україна».