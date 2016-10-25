У ВР підготували проект постанови про зміни до рішення щодо збільшення зарплати нардепам

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Арешонков.

"Підготували з колегою Олександром Ревегою проект постанови про внесення змін до проголосованої 20 жовтня постанови, якою, як дехто стверджує, "врегульовано" фінансове забезпечення нас - "слуг народу", - повідомив він.

За словами Арешонкова, цей проект постанови депутати можуть зареєструвати в парламенті лише тоді, коли голова Верховної Ради Андрій Парубій підпише ухвалену раніше парламентом постанову, в якій йдеться про зарплату.

Арешонков зауважив, що своїм проектом постанови вони пропонують скасувати чинність пунктів 3 і 4 ухваленої раніше постанови. "Поки що Парубій її не підписав", - додав він.

Пунктом 3 постанови передбачається визнати такими, що втратили чинність, постанову ВР від 26 липня 1994 року № 122/94-ВР "Про забезпечення діяльності народних депутатів України" та постанову ВР від 20 квітня 2000 року № 1679-ІІІ "Про внесення зміни до постанови Верховної Ради України "Про забезпечення діяльності народних депутатів України".

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Пунктом 4 передбачено затвердити норми фінансового забезпечення діяльності народних депутатів згідно з додатком до постанови.

Крім того, пропонується встановити, що постанова про висновки і пропозиції до проекту держбюджету набирає чинності з дня її прийняття в цілому. Тоді як в ухваленій редакції зазначається, що пункти 3 і 4 цієї постанови набирають чинності з 1 листопада 2016 року.

Арешонков також розмістив у дописі фото запропонованого ними проекту постанови.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів вперше за кілька останніх років вчасно - 15 вересня - подав до парламенту проект державного бюджету на 2017 рік. Проект передбачає доходи в сумі 706,269 млрд грн, видатки - 775,265 млрд грн і граничний обсяг дефіциту на рівні 77,547 млрд грн.

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Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію на кінець року на рівні 8,1%.

За нормами законодавства, бюджет має бути ухвалений у третьому - остаточному читанні - не пізніше початку грудня поточного року.

20 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову "Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2017 рік".

Цією постановою було прийнято проект бюджету на 2017 рік в першому читанні, а також прийнято рішення підвищити зарплату народних депутатів у 2-2,5 разу - до більш як 40 тис. грн.