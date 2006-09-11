Стретович не хоче, щоб всі бачили, як Генпрокурор і міністр б`ють тарілки

Голова Комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Володимир СТРЕТОВИЧ не виключає відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Про це народний депутат від фракції «Наша Україна» заявив в інтерв‘ю телеканалу НТН.

„Мене як голову комітету з питань правоохоронної діяльності непокоїть, що вони заціпилися в публічній сварці. Не справа громадянина знати, що відбувається в правоохоронних відомствах і бути присутнім на кухні, де б’ються тарілки”, - наголосив В.СТРЕТОВИЧ.

Разом з тим В.СТРЕТОВИЧ не підтвердив інформації, що у разі зміщення Ю.ЛУЦЕНКА та О.МЕДВЕДЬКА на посаду міністра внутрішніх справ претендуватиме Василь ДЖАРТИ, а на посаду генерального прокурора - Святослав ПІСКУН чи Геннадій ВАСИЛЬЄВ.

„Я не думаю, що Президент на це погодиться. Я не виключаю, що згадані особи, які ви сказали в попередньому питанні, можуть бути зміщені, і прийдуть нові представники. Але я впевнений, що це буде креатура Президента, який поставить своїх людей” – зазначив В.СТРЕТОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, минулого тижня, 6 вересня, Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що лідер Народного руху В’ячеслав Чорновіл був убитий, а не став жертвою ДТП.

За словами міністра, якщо Генпрокуратура, яка розслідує цю справу “вчинить згідно із законом, то громадськість дізнається про багато додаткових фактів щодо загибелі лідера Народного руху України».

Водночас 8 вересня О.МЕДВЕДЬКО заявив, що поки досудове слідство триває, неможливо стверджувати про те, чи було це ДТП, чи вбивство.

Крім того, того ж дня, 8 вересня, Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що розкриття Генеральною прокуратурою України вбивства полковника УБОЗу Романа Єрохіна знаходиться під загрозою.

За словами міністра, він звернувся до О.МЕДВЕДЬКА з проханням замінити слідчого у цій справі. Втім, зауважив глава МВС, реакцією генпрокурора була оцінка його (Ю.ЛУЦЕНКА - УНІАН) професійних якостей. «Давайте залишимо у спокої мою професійність, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, - давайте відповімо на одне питання: хто замовив і вбив полковника МВС».

З огляду на вищезазначене він висловив думку, що “це свідчить про намагання затягнути цю справу, а, можливо, і приховати істину. Розгляд цієї справи, очевидно, є під загрозою».