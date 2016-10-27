У Росії вважають, що візит Путіна до окупованого Криму "не стосується України"

Про це заявив прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ноту протесту з боку України у зв'язку з поїздкою Путіна в анексований Крим, передає РІА Новости.

"Україна традиційно висловлює протест. І ми традиційно ці протести не беремо до уваги. Бо президент відвідує ті "регіони" Росії, які він вважає за потрібне. Це внутрішня справа Росії. Це не стосується жодної держави, включаючи Україну", — вважає Пісків.

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Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом президента Росії Володимира Путіна на тимчасово окуповану Росією територію України - в Автономну Республіку Крим.