Премію Сахарова отримали єзидські правозахисниці, які пережили полон бойовиків ІД

Про це повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц у своєму Twitter.

Glad to announce that EP #SakharovPrize 2016 goes to Yazidi women @NadiaMuradBasee & Lamiya Aji Bashar for their fight for dignity&justice — EP President (@EP_President) October 27, 2016

Захисниці прав курдів-єзидів Надя Мурад Басі Таха і Ламія Аджі Башар, які отримали в цьому році премію Сахарова, обидві стали жертвами сексуального насильства з боку бойовиків ІД і зуміли вижити.

Також на нагороду претендували лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і турецький журналіст, колумніст і документаліст Джан Дюндар.

Премія "За свободу думки" імені Андрія Сахарова заснована в 1988 році Європейським парламентом. Премію вручає особисто президент парламенту. Вона становить 50 тисяч євро.

Нагорода вручається щорічно за досягнення в наступних областях: захист прав людини і її основних свобод; розвиток демократії і відстоювання верховенства закону; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії Хуан Сантос за сприяння припиненню 50-річної громадянської війни в країні.