Премію Сахарова отримали єзидські правозахисниці, які пережили полон бойовиків ІД
Також на премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова цього року претендував лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
Про це повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц у своєму Twitter.
Glad to announce that EP #SakharovPrize 2016 goes to Yazidi women @NadiaMuradBasee & Lamiya Aji Bashar for their fight for dignity&justice— EP President (@EP_President) October 27, 2016
Захисниці прав курдів-єзидів Надя Мурад Басі Таха і Ламія Аджі Башар, які отримали в цьому році премію Сахарова, обидві стали жертвами сексуального насильства з боку бойовиків ІД і зуміли вижити.
Також на нагороду претендували лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і турецький журналіст, колумніст і документаліст Джан Дюндар.
Премія "За свободу думки" імені Андрія Сахарова заснована в 1988 році Європейським парламентом. Премію вручає особисто президент парламенту. Вона становить 50 тисяч євро.
Нагорода вручається щорічно за досягнення в наступних областях: захист прав людини і її основних свобод; розвиток демократії і відстоювання верховенства закону; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин.
Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії Хуан Сантос за сприяння припиненню 50-річної громадянської війни в країні.