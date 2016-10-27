Премію Сахарова отримали єзидські правозахисниці, які пережили полон бойовиків ІД

13:16, 27 жовтня 2016
Політика
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Також на премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова цього року претендував лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Всі номінанти на Премію Сахарова 2016 року / Фото europarl.europa.eu

Про це повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц у своєму Twitter.

Захисниці прав курдів-єзидів Надя Мурад Басі Таха і Ламія Аджі Башар, які отримали в цьому році премію Сахарова, обидві стали жертвами сексуального насильства з боку бойовиків ІД і зуміли вижити.

Також на нагороду претендували лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і турецький журналіст, колумніст і документаліст Джан Дюндар.

Премія "За свободу думки" імені Андрія Сахарова заснована в 1988 році Європейським парламентом. Премію вручає особисто президент парламенту. Вона становить 50 тисяч євро.

Нагорода вручається щорічно за досягнення в наступних областях: захист прав людини і її основних свобод; розвиток демократії і відстоювання верховенства закону; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії Хуан Сантос за сприяння припиненню 50-річної громадянської війни в країні.

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