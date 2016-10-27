ГПУ закликала суд у Гаазі дати оцінку воєнним злочинам Росії в Україні

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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«Делегації офісу прокурора МКС була надана інформація про російських політичних та військових керівників, дії яких мають отримати оцінку щодо скоєння на території нашої держави злочинів проти людяності та воєнних злочинів», – зазначив він.

Раніше заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін повідомив, що ГПУ та офіс прокурора Міжнародного кримінального суду провели сьогодні 3-годинні переговори, під час яких було знайдено порозуміння щодо подальшого алгоритму дій для притягнення до відповідальності екс-президента України Віктора Януковича та його соратників і керівництва РФ та підконтрольних їм терористів на сході України.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.