Порошенко представив нового голову Київської ОДА (відео)
11:54, 28 жовтня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко представив новопризначеного голову Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана.
Горган став головою Київської ОДА / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія представлення нового голови ОДА відбулась у великій сесійній залі Київської облдержадміністрації.
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Як повідомляв УНІАН, Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Олександра Горгана головою Київської облдержадміністрації. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комісії 11 жовтня.
Горган є головою Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.
Нагадаємо, 9 вересня Порошенко звільнив Максима Мельничука з посади голови Київської облдержадміністрації.
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