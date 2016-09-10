Обшук у будинку екс-глави Київської ОДА Мельничука: журналісти показали фото та відео

Журналісти 24 телеканалу побували на місці подій у будинку Мельничука.

Як відомо, слідчі вивчають причетність голови Київської обласної державної адміністрації Максима Мельничука, якого вже звільнено, до справи про отримання хабара його заступником.

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9 вересня правоохоронці затримали при отриманні хабара у розмірі 200 тис. грн заступника голови обладміністрації Київської області Ігоря Любка за безперешкодне звільнення своєї підлеглої в інший державний орган.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що екс-голова Київської ОДА Максим Мельничук втік під час затримання посередника у хабарництві та може бути оголошений у розшук.