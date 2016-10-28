Прихильник закриття доступу е-декларацій від очей народу Гринів відмовився пояснювати походження коштів на квартиру

На спроби журналістів програми "Схеми" прояснити нестиковки в деклараціях депутат заявив: "Ви мені не цікаві! Я вам пояснив. І робіть, що хочете. А до вас я маю велику зневагу".

Раніше журналісти "Схем" встановили, що частина майна сім'ї депутата не відповідає офіційним сукупним доходам, зазначеним у деклараціях Гриніва, повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, у 2014 році дружина Ігоря Гриніва придбала квартиру площею 145 квадратних метрів в елітному комплексі "Покровський посад" у Києві.

Разом з тим в декларації за 2014 рік Гринів задекларував сукупний дохід дружини в сумі 22 263 гривні. А сам Гринів задекларував 210 тисяч гривень заробітної плати.

У 2013 році, згідно з декларацією на сайті Верховної Ради, сім'я Гриніва – а це дружина, дочка і син – на трьох заробили всього 292 тисячі гривень. А сам Гринів задекларував 224 тисячі заробітної плати і ще 100 тисяч гривень на банківському рахунку.

Виходить, що за два роки сім'я Гриніва заробила 750 тисяч гривень. Це в рази менше, ніж вартість однієї квартири дружини. Зараз квартиру такої площі в цьому комплексі можна придбати майже за 7 мільйонів гривень.

Ці апартаменти у власності дружини з'явилися після відставки Гриніва з посади заступника глави Адміністрації президента і обрання народним депутатом за списком БПП.

Походження квартири сам Ігор Гринів аргументував тим, що в минулому був бізнесменом: "Свій перший, як кажуть, великий заробіток – не будемо називати цифри – я заробив у 1996 чи 1997 році".

В січні 2015 року 21-річний син народного депутата Роман-Данііл придбав авто Audi Q7, яким користується і сам Ігор Гринів.

Автомобіль такого року випуску в різних комплектаціях коштував від 70 до 140 тисяч євро. Хоча, як зазначив Ігор Гринів, його син закінчив навчання в магістратурі в 2016 році, а отже, на момент придбання машини ще був студентом.

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"Сьогоднішній день у зв'язку з тим, що я дійсно час від часу в нього беру цей автомобіль, щоб не простоював, і це ви його побачите в моїй декларації", – пояснив Гринів, коли журналісти чекали його біля Верховної Ради.

У декларації нардепа за 2015 рік вказаний сукупний дохід 577 тисяч гривень, з яких 77 тисяч – заробітна плата. А 500 тисяч гривень, отримані від продажу рухомого майна.

Якщо порівнювати декларації за 2014 і 2015 року, то виглядає, що ні від якого рухомого майна Гринів не позбавлявся. Яке саме майно продав Гринів, він повідомити відмовився: "Я не хотів би вам це пояснювати".

Як відомо, 29 вересня, за два місяці до закінчення строку подання електронних декларацій, Гринів пропонував внести зміни в закон "Про запобігання корупції".

Зокрема, він хотів приховати від громадськості цілий перелік інформації про майно депутатів і чиновників, наприклад, пропонував не оприлюднювати в електронних деклараціях інформацію про готівку, подарунки, відомості про цінне рухоме майно і скасувати кримінальну відповідальність за помилки у деклараціях.

Ігор Гринів – політтехнолог, народний депутат п'яти скликань ВР. Він працював з президентом Віктором Ющенком, а в 2014 році керував передвиборчим штабом кандидата Петра Порошенка.