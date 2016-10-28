Нардеп Довгий задекларував понад 5 мільйонів гривень, 95 картин і 10 статуй

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік, яка оприлюднена у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, народний депутат задекларував 5 млн 350 тис. 870 грн, з них заробітна плата отримана за основним місцем роботи складає 76 тис. 587 грн, дохід від відчуження нерухомого майна – 4 млн 436 тис. грн.

Також Довгий має готівкою 1 млн 500 тис. дол., 1 млн 773 тис. 173 грн, 100 тис. євро та 35 тис. англійських фунтів. Серед транспортних засобів вказано Lexus LS 460 2011 року випуску.

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Також депутат задекларував 95 картин, 10 статуй, 1 скульптуру, 11 наручних годинників, зброю – рушниця Мerkel 12 калібру, 4 акустичні системи, велотренажер та бігову доріжку TechnoGym.

Крім того, Довгий володіє торговими марками "Довгий", "Олесь", "Олесь Довгий" і такими ж назвами англійською мовою.

Його дружина Катерина Горіна задекларувала 171 тис. 898 грн доходів та 400 тис. євро готівкою.