У російського флоту таки забрали кримські маяки

Севастопольський Апеляційний господарський суд постановив вилучити з незаконного володіння Міністерством оборони Російської Федерації маяки „Тарханкутський”, „Євпаторійський”, „Солодунов” (поблизу міста Саки), „Ай-Тодорський”, а загалом - 22 навігаційно-гідрографічних об’єктів, які згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1252 від 17 серпня 1998 року належать Міністерству транспорту України. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» Олег ЯЦЕНКО.

Він нагадав, що справа розглядалася протягом багатьох років, зокрема й у Вищому господарському суді України, звідки була повернута в суд АРК, а всього по цій справі зібрано 7 томів документації (як повідомляв УНІАН, за поданням Міністерства транспорту України в особі державної установи „Держгідрографія” у 2001-2002 роках Генеральна прокуратура України звернулася з позовними заявами до господарських судів АРК, міста Севастополя і Херсонської області щодо вилучення навігаційного і гідрографічного майна, що перебуває у незаконному користуванні у Чорноморського флоту РФ).

За словами О.ЯЦЕНКА, „Студентське братство” в рішенні суду бачить в першу чергу висновок - юридичну експертизу про законність його вимог щодо негайного повернення усіх маяків та інших об’єктів, що незаконно утримуються Російською Федерацією в Криму. „Суд ще раз підтвердив законність усіх претензій української сторони як відносно маяків, так і будівель тощо на території маячних містечок”.

О.ЯЦЕНКО повідомив, що „Студентське братство” направить звернення до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з проханням дотриматися обіцянки, даної ним 28 червня цього року у Севастополі, коли той в інтерв’ю журналістам запевнив, що відомство надасть усю необхідну допомогу для забезпечення діяльності державних виконавців при виконанні функціональних обов’язків.

„Також ми будемо вимагати від міністра транспорту і зв’язку України Юрія РУДЬКОВСЬКОГО активізувати місцевий підрозділ - ДП „Севастопольдержгідрографія”, яка відповідає за маяки, щоб та найближчим часом приступила до вилучення і взяття на баланс усіх тих об’єктів, які є в рішенні суду”, сказав О.ЯЦЕНКО.

У зверненні до Фонду держмайна Валентини СЕМЕНЮК „Студентське братство” вимагатиме „негайно припинити саботаж грудневої від минулого року Постанови Кабінету Міністрів України щодо проведення інвентаризації майна ЧФ РФ, і нарешті дати звіт по підсумках цієї інвентаризації”.