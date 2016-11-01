У Харкові облили зеленкою екс-заступника генпрокурора Сакварелідзе (фото)

Про це у Facebook написав сам Сакварелідзе, проілюструваши повідомлення фотографією.

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«Господарі харківських тітушок наївно вважають, що таким чином можна зупинити і закрити рота мені і таким, як я... Розумію, що вони звикли діяти вуличними хуліганськими методами і саме завдяки їм тимчасово прийшли до влади. Але впевнений, що український народ незабаром змиє цих недалекоглядних діячів, відправивши їх на політичний смітник, як і я зараз змиваю цю зеленку, попутно збираючись на ефір, де продовжу говорити правду про чинну владу, як робив це досі», - написав Сакварелідзе.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня заступник генерального прокурора - прокурор Одеської області Сакварелідзе був звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ тоді зазначалося, що генпрокурор Віктор Шокін притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Пізніше Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення самого Шокіна з посади генпрокурора.

Сам Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генпрокурора стала його боротьба з крадіжками, корупцією та кругова порука в прокуратурі. Після звільнення Сакварелідзе повідомив, що 29 березня зустрічався з президентом Петром Порошенком. За його словами, президент заявив, що звільнення Сакварелідзе не було з ним погоджено.