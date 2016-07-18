Депутати ВР, Сакварелідзе та Касько анонсували створення нової партії "Хвиля"

Про це на прес-конференції в УНІАН сказали члени ініціативної групи зі створення нової партії “Хвиля”.

Зокрема, до ініціативної групи увійшли народні депутати Віктор Чумак (позафракційний, екс-БПП), Наталія Новак (БПП), колишні заступники генерального прокурора Давид Сакварелідзе та Віталій Касько, а також голова всеукраїнської громадянської платформи “Нова країна” Володимир Козленко.

“Я хотів би представити – це ініціативна група створення політичної партії з робочою назвою “Хвиля”. Саме “Хвиля”, тому що хвиля повинна піднятися у країні і змити ось цей бруд корупції, який на сьогоднішній день є. Хвиля повинна принести в країну трансформації і хвиля повинна зробити країну оновленою, чистою і вимитою для всіх наших громадян”, - сказав Чумак.

“Це буде всеукраїнська партія. Партія, яка буде мати представництво у всіх регіонах країни, у всіх великих і малих містах, містечках… І на сьогоднішній день у нас відбувається те, що називається організаційною роботою по підбору ресурсу”, - сказав Чумак, відзначивши, що головним ресурсом є людський ресурс.

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“Головна робота – відібрати найбільш готових і найбільш фахових людей, які є лідерами суспільної думки, з якими можна йти в принципі у бій”, - сказав Чумак.

Як поінформував депутат, зокрема, на сьогоднішній день працює номінаційний комітет, і всі бажаючі вступити в партію повинні спочатку прийти до номінаційного комітету. Цей комітет перевіряє цих людей, збирає про них наявну інформацію, а потім передає зібрані дані до ініціативної групи, яка проводить бесіду з охочими вступити в партію та у підсумку відбирає з них найкращих. Новим членам пропонується на місцях створювати осередки на регіональному рівні, керівників на місцях ніхто не призначає.

“Вони самі між собою визначають, хто користується найбільшою повагою у суспільстві, хто на сьогоднішній день буде представляти цю організаційну групу”, - сказав Чумак.

Наприкінці вересня партія планує провести установчий з’їзд, потім здійснюватиме збір необхідної кількості підписів (як мінімум 10 тис. в 2/3 областей), щоб пройти реєстрацію у Міністерстві юстиції.

Ініціативна група відзначає, що все відбувається виключно на громадських ініціативах і відповідно до чинного законодавства.