У МЗС вважають, що уряд Нідерландів запобіг розгляду в парламенті відкликання Асоціації з Україною

Про це вона сказала в ефірі «5 каналу».

Як зазначила дипломат, те, що сьогодні голова уряду Нідерландів Марк Рютте разом з міністром закордонних справ Бертом Кундерсом звернулися до парламенту з листом, в якому викладають свою позицію щодо подальшого розгляду питання ратифікації Угоди про асоціацію, є результатом дуже великої кількості консультацій на різному рівні.

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Зеркаль наголосила, що такі консультації проводились для пошуку політичного консенсусу в Нідерландах.

"На початку минулого тижня це виглядало дуже сумно. Оскільки єдиний вихід, який пропонувався, це внесення до парламенту прем’єром Рютте проекту закону про відкликання ратифікації, бо у нього не було голосів в коаліції для того, щоб він міг рухатися далі, і завершити процес ратифікації", - зауважила заступник міністра.

"Те, що вдалося досягти домовленості з опозиційними силами, і що вони підтримують його прагнення дійти до якогось логічного завершення процесу ратифікації, це дійсно праця на всіх рівнях із включенням усіх можливих важелів впливу", - додала Зеркаль.

За її словами, останній розвиток подій довкола Угоди про асоціацію є поштовхом до діалогу між Нідерландами і Радою ЄС щодо пошуку взаємоприйнятного рішення.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

22 вересня прем'єр-міністр Нідерландів Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.

У той же час 28 жовтня Рютте заявив, що намагається переконати опозицію, голосів якої не вистачає для ратифікації Угоди у Сенаті, щоб вона підтримала ратифікацію документу до 1 листопада.

Разом з тим сьогодні, 31 жовтня, уряд Нідерландів звернувся до парламенту країни з листом, у якому йдеться про те, що в інтересах держави важливо ратифікувати Угоду про асоціацію.

Зазначається, що уряд Нідерландів планує до 15-16 грудня продовжити переговори з Україною, ЄС та нідерландськими опозиційними партіями для досягнення компромісу, який дозволить ратифікувати Угоду про асоціацію і, водночас, врахувати результати референдуму в країні.