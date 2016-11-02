Комітет правової політики Ради підтримав розроблений Мін’юстом законопроект про спецконфіскацію

Про це сьогодні після засідання комітету повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

У ході сьогоднішнього засідання Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував народним депутатам підтримати у першому читанні урядовий законопроект щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів, так званий закон про спецконфіскацію. Про це сьогодні після засідання комітету повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

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«Щойно завершилося засідання комітету, на якому переконував депутатів підтримати внесений Урядом законопроект, який забезпечить стягнення в дохід держави необґрунтованих активів. Після тривалих дискусій комітет рекомендував Парламенту підтримати даний законопроект за основу. Це крок для повернення коштів, які були вкрадені Януковичем і його оточенням в українського народу», - наголосив очільник Мін’юсту.

Він також наголосив: паралельно із законопроектом про спецконфіскацію слід ухвалити ще один документ, який чітко визначає, куди саме мають піти конфісковані кошти.

«Ми відчуваємо шалений опір щодо цього документу. Депутати придумують будь-які приводи, аби не голосувати за нього. На жаль, серед цих депутатів є і представники демократичної коаліції. Хоча прийняття цього документу – це підвищення соціальних стандартів для наших пенсіонерів та бюджетників і додаткові кошти на оборону», - зазначив Міністр юстиції.