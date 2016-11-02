У Міноборони закликали євродепутатів посилити санкції проти РФ

Як йдеться на сайті оборонного відомства України, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов у Києві зустрівся з делегацією підкомітету з питань безпеки та оборони комітету закордонних справ Європарламенту на чолі із головою зазначеного комітету пані Анною Фотигою.

Представників Європарламенту цікавила воєнно-політична ситуація в районі АТО, стан реформування Збройних сил України та сектору оборони в умовах військової агресії Російської Федерації тощо.

Долгов поінформував їх про ситуацію на сході України та стан виконання Мінських домовленостей.

«На превеликий жаль, маємо факти порушення досягнутих домовленостей із боку російсько-терористичних військ, маємо втрати, у тому числі й серед цивільного населення. Хотілося б ще раз наголосити, що цей конфлікт не є внутрішнім конфліктом України, це є конфлікт Європи та загроза всій системі європейської безпеки», – зазначив заступник міністра оборони.

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Він додав, що незважаючи на досягнуті політичні домовленості, складною залишається також ситуація з розведенням сил через порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

У цьому зв’язку Долгов підкреслив, що Україні було б складно протистояти російській агресії на передовій лінії стримування для Європи без потужної підтримки партнерів та друзів. Заступник міністра закликав європейських партнерів посилювати режим санкцій проти агресора.

Своєю чергою Анна Фотига запевнила представників української сторони в подальшій підтримці в боротьбі з російською пропагандою та агресією.