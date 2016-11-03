Провокація з "розмовою" Порошенка і Атамбаєва спрямована на зрив ініціативи України в ООН щодо Криму – МЗС

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

«У президента України була запланована низка телефонних розмов з метою просування в ООН проекту резолюції щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму, включаючи бесіду з президентом Атамбаєвим», - заявила вона.

«Інформація про сплановану провокацію, яка зараз з’явилась у ЗМІ, зараз перевіряється українською та киргизькою сторонами, зокрема про це домовились міністри закордонних справ Киргизької Республіки та України в ході телефонної бесіди, яка нещодавно відбулася», - додала Беца.

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«Ми наразі з'ясовуємо всі обставини, включно з технічними. Водночас вже зараз очевидно, що такі дії мають на меті перешкодити просуванню Україною в ООН важливої ініціативи щодо Криму», - зауважила речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на офіційному сайті президента України з’явилась інформація про телефонну розмову президента Порошенка з президентом Киргизької Республіки Алмазбеком Атамбаєвим, під час якої обговорювались можливі альтернативні маршрути перевезень української продукції до Киргизстану.

Водночас в адміністрації президента Киргизької Республіки спростували телефонну розмову Атамбаєва з президентом України Порошенком.