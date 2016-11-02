Порошенка могли розіграти по телефону - АП Киргизстану

Про це повідомляє киргизьке видання АКИргеѕѕ.

«Ця інформація недостовірна», - сказав завідувач відділу зовнішньої політики в ранзі заступника керівника апарату президента Сапар Ісаков.

Читайте такожПрезидент Киргизії скасував візит в ООН через проблеми з серцем

«Можливо, українського лідера хтось розіграв», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі глави Української держави відзначили, що Порошенко під час телефонної бесіди з Атамбаєвим обговорив можливі альтернативні маршрути перевезень української продукції до Киргизстану.

«Петро Порошенко і Алмазбек Атамбаєв обговорили шляхи подолання проблем, що виникли з поставками української продукції до Киргизстану унаслідок обмеження Росією транзиту українських товарів, а також можливі альтернативні маршрути перевезень», - йшлося у повідомленні.