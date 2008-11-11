Тимошенко задоволена переговорами з Путіним і критикує Ющенка

В інтерв’ю швейцарській газеті «Трібюн де Женев» Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко знову звинуватила Президента Віктора Ющенка у базуванні на «особистих інтересах», коли він намагається все ж досягти своєї мети – проведення дострокових парламентських виборів в Україні. Проти цього різко виступає сама Юлія Тимошенко, про що вона знову нагадала в інтерв’ю. Керівник українського уряду чітко заявила швейцарському виданню, що вона вважає зручним для себе залишатися на посаді прем’єра до наступних президентських виборів і вести переговори про створення в нинішньому парламенті нової коаліції.

Юлія Тимошенко також стверджує тут, що Віктор Ющенко вже не має ресурсу для проведення консолідованої зовнішньої політики України, саме коли Києву, на її думку, необхідно, на противагу вступові до НАТО, більше орієнтуватися на вступ до ЄС та інтеграцію «в європейську систему безпеки». Тимошенко також визнала, що уряд змушений буде, щоб подолати економічну кризу, значно скоротити адміністративні витрати та серйозно обмежити соціальні програми. У розлогому інтерв’ю газеті «Трібюн де Женев» Юлія Тимошенко не змогла приховати задоволення своїми чотиригодинними переговорами з російським прем’єр-міністром Володимиром Путіним і наголосила: «Ми зараз вибудовуємо наші стосунки на новій основі ..., з чистої сторінки... я налаштована тут оптимістично».

Радіо Свобода