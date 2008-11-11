У Києві вже продають підроблені талони на транспорт (фото)

За новими тарифами кияни їздять всього тиждень. А найкмітливіші вже навчилися штампувати фальшиві талони. Піонерами стали кмітливі школярі, у кого удома є кольоровий принтер. Про це пише "Комсомольская правда в Украине".

- У нас весь клас їздить з підробленими талонами, - зізнається восьмикласниця Марина. - Ми купили один талончик за дві гривні, відсканували його в безлічі екземплярів на кольоровому принтері і їздимо. Щоб кондуктор не помітив відсутність голограмної смужки, треба просто закрити її пальцем, коли показуєш. А що робити? Я їду до школи і назад двома видами транспорту. Це ж вісім гривень в день!

А на речових ринках столиці з`явилися продавці липових квитків. Свої «творіння» торгаші пропонують киянам по 50 копійок. Таку торгівлю бачили на Шулявськом ринку, на Петрівці і біля деяких станцій метро.

Генеральний директор КП «Київпастранс» Микола Ламбуцький відреагував на повідомлення по телефону лаконічно: «Боротимемося з порушниками!». І кинув трубку.