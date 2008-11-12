Що думає Ющенко про відставку Яценюка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає звільнення Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту рішенням, спрямованим проти стабілізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам сьогодні в Києві.

«Це рішення, яке зроблено в парламенті, - це рішення, яке - проти стабілізації», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що довіряє А.ЯЦЕНЮКУ. «Я його рекомендував, я переконаний, що в цьому не помилився», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.