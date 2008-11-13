У ПР визначили чотири фракції, які мають домовитися про спікера

Народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів) вважає, що фракції Партії регіонів, НУ-НС, КПУ та Блоку Литвина повинні домовитися і внести консенсусну кандидатуру на посаду голови Верховної Ради.

Таку думку В.КИСЕЛЬОВ висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Без консенсусу жодна кандидатура вноситися в зал не буде, тобто без попередньої домовленості щонайменше чотирьох фракцій, за винятком БЮТ», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Депутат вважає, що насамперед має відбутися голосування щодо кандидатури на посаду голови ВР, і лише після цього фракції можуть почати переговори про створення парламентської більшості.