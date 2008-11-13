У ПР визначили чотири фракції, які мають домовитися про спікера
10:26, 13 листопада 2008Політика
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Кисельов оприлюднив наміри
Народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів) вважає, що фракції Партії регіонів, НУ-НС, КПУ та Блоку Литвина повинні домовитися і внести консенсусну кандидатуру на посаду голови Верховної Ради.
Таку думку В.КИСЕЛЬОВ висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.
«Без консенсусу жодна кандидатура вноситися в зал не буде, тобто без попередньої домовленості щонайменше чотирьох фракцій, за винятком БЮТ», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.
Депутат вважає, що насамперед має відбутися голосування щодо кандидатури на посаду голови ВР, і лише після цього фракції можуть почати переговори про створення парламентської більшості.
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