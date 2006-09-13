Мороз думає, що Мартинюк без нього не справився

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ cподівається, що ситуація у Верховній Раді буде нормальною, і трибуна не блокуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в Криму, відповідаючи на запитання, як він оцінює сьогоднішні події у ВР.

Водночас голова ВР зазначив, що вперше почув про сьогоднішнє блокування трибуни від журналістів. При цьому О.МОРОЗ пожартував: «Я думаю, що це пов’язано з тим, що мене там (йдеться про ВР – УНІАН) немає». «Я думаю, що все буде нормально, трибуну буде розблоковано, - зазначив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК оголосив перерву у засіданні ВР через блокування трибуни депутатами БЮТ.

Трибуну було заблоковано під час голосування за прийняття постанови про створення слідчої комісії ВР з розслідування об`єктивності встановлення нових тарифів на газ для населення.

Коаліція внесла правки у відповідний проект постанови лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, замінивши керівника ТСК. Ю.ТИМОШЕНКО пропонувала, щоб ТСК очолив представник від опозиції Микола СИВУЛЬСЬКИЙ, більшість проголосувала за представника від коаліції – комуністку Аллу ОЛЕКСАНДРОВСЬКУ.